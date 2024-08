Uk i labour vogliono combattere la misoginia come forma di estremismo | il nuovo governo inglese promette una stretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) La, espressa online o fisicamente, dauna “di”. La proposta è dellaburista britannico per dare “una svolta nella lotta agli abusi e alla violenza contro le donne“. A dichiarato al Sunday Telegraph è stata Yvette Cooper, ministra degli interni dell’esecutivo Starmer, che ha chiesto al suo dicastero una revisione delle misure per affrontare questa piaga e identificare le lacune nella legislazione attuale.rettificato dal Guardian, la proposta non prevede che lasia trattatadi terrorismo, ma “”, così da rientrare nella revisione della strategia “anti-”. “Per troppo tempo, i governi non sono riusciti ad affrontare l’aumento dell’, sia online che nelle nostre strade, e abbiamo visto crescere il numero di giovani radicalizzati online”, ha detto la ministra.