Tromba d’aria scoperchia un’azienda

(Di lunedì 19 agosto 2024) Finalmente la pioggia anche su Ancona. Ieri pomeriggio il cielo si è oscurato su gran parte della zona coistiera e dell’entroterra, portando refrigerio e temporali violenti. Grande spavento, ieri pomeriggio, per unadi breve ma fortissima intensità che si è abbattuta sulla zona industriale tra Falconara e Castelferretti. In particolare il vortice ha divelto alcune lamiere di una carrozzeria di via del Consorzio. I residui dei pezzi della copertura del capannone sono poi precipitati a terra a causa del forte vento. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale, una squadra dei vigili del fuoco e il personale reperibile del Comune per rimuovere le lamiere stesse. Dopo alcuni minuti la viabilità è stata regolarmente ripristinata.