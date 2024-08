Tragica morte per una delle ragazze di Non è la Rai | chi era Francesca Di Ruberto video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si chiamavaDied era stata unadi Non è la Rai, la donna di 44 anni morta questa mattina all’alba in un incidente stradale lungo via Trionfale all’altra del San Filippo Neri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Non è la Rai Contest (@nonelaraicontest)Di, secondo l’agenzia LaPresse, viaggiava insieme ad un altra persona rimasta ferita nello schianto tra l’utilitaria e un furgone dell’Ama. Secondo quanto riporta l’agenzia La Presse, Di, all’età di 15 anni, per tutta la stagione televisiva 94/95, era unaprotagoniste della trasmissione televisiva di Gianni Boncompagni ‘Non è la Rai’ dove cantò il brano Cuore. Il conducente del mezzo dell’Ama è risultato negativo al narcotest ed all’alcol test.