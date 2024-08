Thuram già da Genoa-Inter manda un segnale di crescita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)ha visto tra i suoi protagonisti Marcus. Il francese alla prima occasione hato unimportante circa i suoi margini di miglioramento. MARGINI DI– Marcusnella sua prima stagione in naerazzurro ha stupito tutti, trovando un impatto sulla Serie A che si può a ragione definire devastante. E sicuramente decisivo per la vittoria del campionato. Il giocatore però ha ancora da lavorare sul suo talento. E quanto visto inpromette molto bene in questo senso. GIOCATORE IN SVILUPPO – Il punto focale è cheha appena iniziato a giocare da punta. Quello che gli chiede Inzaghi non lo ha mai fatto prima. E quindi sta ancora esplorando quello che può realmente fare. Con un’area specifica in cui il margine di miglioramento è notevole: quella della finalizzazione. Non un dettaglio per una punta.