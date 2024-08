Tennis – Sinner a Cincinnati sulla scia di Wilander Agassi e Federer L' azzurro favorito a 130 su Sisal it con Tiafoe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) (Adnkronos) - Roma, 19 agosto 2024 – Jannikci crede e sogna di entrare a far parte di un gruppo ristrettissimo di eccellenze del. L', stanotte, va a caccia di due record che, inoltre, consoliderebbero la sua leadership mondiale. Jannik vincendo la finale del Masters 1000di, dove affronta Frances, non solo trionferebbe nel quinto torneo stagionale, battendo il suo primato di 4 successi in una annata, ma eguaglierebbe 3 mostri sacri delrealizzando la doppietta Miami-nello stesso anno. Mats, Andree Rogersono gli unici, nella storia, ad aver centrato l'impresa e l'attuale numero 1 del mondo vuole entrare in questa cerchia ristretta.