Sommer il suo futuro con la Nazionale svizzera affidato ad un post social

(Di lunedì 19 agosto 2024) Yanndice addio. Il portiere dell’Inter ha deciso di porre fine alla sua carriera con ladopo l’ultimo Europeo svolto in Germania. “Dopo un’attenta valutazione, ho deciso di terminare la mia carriera come portiere della. È stato un grande onore e un privilegio rappresentare il mio paese per dodici anni in 94 partite internazionali al massimo livello“. Comincia così la lettera a cuore aperto che Yann, ha voluto dedicare alla suae a tutto il popolo svizzero con unsu Instagram. “Con la conclusione di un’altra grande fase finale del Campionato Europeo in Germania, dove ho trascorso anni indimenticabili nella Bundesliga, è giunto il momento di dire addio. Il periodo trascorso inha significato molto per me.