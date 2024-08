Sfonda il guardrail e si ribalta in un campo grave 30enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Fara Olivana con Sola.incidente lunedì sera (19 agosto) poco dopo le 21,15 in via Cascina Secchi a Fara Olivana con Sola. A farne le spese un uomo di 30 anni, soccorso in codice rosso, ovvero massima gravità. A quanto pare, stava rientrando a casa dal turno di lavoro quando, per cause da accertare, è finito fuori strada con la sua Renault Clio, danneggiando unndosi in un. Sul posto l’ambulanza e l’elicottero del 118, oltre i carabinieri di Treviglio e i vigili del fuoco di Romano che hanno tagliato il tettuccio dell’autota per recuperare iled affidarlo alle cure dei soccorritori. Il giovane, di origine marocchina, sarebbe rimasto cosciente durante le operazioni di primo soccorso.