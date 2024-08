Sci alpino | slalomgigantisti in partenza per Ushuaia velocisti ancora a Passo Stelvio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Gliazzurri sono pronti a partire per, in Argentina. In Sud America andrà in scena la preparazione della squadra italiana, impegnata oltre oceano tra il 21 agosto e il 18 settembre. Gli atleti coinvolti nel viaggio sono Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Franzoni, in compagnia dell’allenatore responsabile Simone Del Dio e dei tecnici di riferimento Stefano Costazza, Fabio Bianco Dolino, Peter Fill, Ivan Imberti e Davide Marchetti. Iraggiungeranno il gruppo alcuni giorni dopo, trattenendosi sulle nevi deldellofino al 22 agosto.