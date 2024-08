Schianto tremendo a Roma | muore all’alba una donna di 47 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un tragico incidente stradale ha segnato l’inizio della giornata a, nelle prime ore di lunedì 19 agosto 2024. Intorno alle 5:40 del mattino, un camion dell’Ama si è scontrato violentemente con un’autovettura su via Trionfale, lasciando dietro di sé una scena di devastazione e dolore. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro. Quello che è certo, purtroppo, è che unadi 47ha perso la vita a causa dell’impatto. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto probabilmente sul colpo. Nell’auto si trovava anche un uomo, rimasto gravemente ferito.