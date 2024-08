Samb il maltempo cancella l’amichevole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) E’ stata rinviata a data da destinarsitra lae il Nereto, formazione che milita nel campionato di prima Categoria Abruzzese. La sfida, in programma ieri alle 18, è stata annullata a causa delle condizioni meteo avverse. Dopo il sopralluogo effettuato, quindi, la decisione è stata quella di rinviare la sfida. I rossoblù si erano però allenati già ieri mattina al Ciarrocchi e il test di Nereto doveva rappresentare la classica amichevole di fine lavoro settimanale. Numerosi i tifosi che avevano raggiunto il comunale di Nereto per vedere all’opera Eusepi e compagni e che a causa della forte pioggia hanno fatto ritorno a San Benedetto del Tronto. Poteva essere l’occasione di vedere all’opera il nuovo acquisto Kevin Candellori, un gradito ritorno dopo le esperienze più che positivi con Notaresco (D), Campobasso, Fidelis Andria e Potenza in Serie C.