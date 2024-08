NdC Lepore | Solidarietà a Chiusolo Attacchi di Rubano e FI ingiustificati e inqualificabili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Esprimo convinta e sinceraa Mollyper glieddiffusi a mezzo stampa da Francesco Mariae Forza Italia. La segreteria di NdC chiede all’assessore comunale di proseguire il prezioso lavoro che ha prodotto per la nostra comunità risultati importanti e concreti, senza prestare alcuna attenzione alla puerile ‘strategia’ mediatica di”, lo scrive in una nota il segretario cittadino NdC Cosimo. “Per coprire il vuoto di risultati da lui raggiunti, infatti, il parlamentare cerca di alimentare un fuoco di comunicati e, pensato per infangare e delegittimare: anche in questo caso però gli effetti sono ridicoli.