Molte fibre poche calorie | i fagiolini quasi un elisir

(Di lunedì 19 agosto 2024) Perché si chiamano? Sono forse piccoli fagioli? Non è così. Pur facendo parte della famiglia dei legumi si possono considerare ortaggi in quanto, a differenza di altre leguminose, si mangia l’intero baccello. Pare che questi ortaggi siano arrivati dall’America in Europa con il secondo viaggio di Colombo. Così i Phaseoli Vulgares, chiamati anche dalle nostre parti cornetti, sono un alimento molto interessante. Contengono pochi grassi, lipidi e proteine e quindi hanno un apporto calorico molto basso (circa 20 kcal per etto) il che li rende preziosi per la linea e per la sazietà. Si perché sono ricchi di fibra alimentare che oltre a farci sentire “sfamati” inducono anche un buon transito intestinale che contrasta la stipsi. Attenzione però all’acido ossalico controindicato per chi ha tendenza alla formazione di calcoli renali.