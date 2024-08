Mio padre prima ha ammazzato mia madre poi si è suicidato col fuoco nella nostra vecchia casa Cerco di andare avanti lo stesso | il dolore di Kait Granger

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un caso di femminicidio terribile che ha sconvolto la vita della 27ennee del fratello Andrew. La vicenda si è consumata a Chesterfield, nel Missouri, in America. La ragazza ha raccontato per lavolta la sua storia su TikTok con un video intitolato “The Story”. La 59enne Bobette Everhart-Boal una sera è andata ad una festa natalizia, ma da quel giornonon l’ha mai più rivista, in vita. Infatti quella stessa notte alle 00:45ha ricevuto un messaggio daMichael Boal con scritto: “Abbi cura del nostro cane”. In quel momento l’ansia e la preoccupazione che fosse successo qualcosa. In effetti lanon era nel suo letto e fuori dallac’era la polizia con le sirene spiegate. Proprio nel parcheggio dallasi è consumato il delitto.