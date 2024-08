Lukaku-Napoli è praticamente fatta Domenica può andare in panchina

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024)al. Proprio il lunedì post Verona, una di quelle domeniche che tifosi e ambiente non dimenticheranno facilmente, c’è stata un’accelerazione che potremmo definire quasi decisiva.e Chelsea parlano da tempo, girano attorno a un trasferimento che s’ha da fare. E di lunedì e’ arrivata la proposta di Manna che sembra aver messo tutti d’accordo.alin prestito con obbligo di riscatto. Pagamento triennale. Le firme potrebbero arrivare nel giro di pochissimi giorni, anche tra domani e mercoledì. Giovedì il belga dovrebbe arrivare finalmente a. E, contro il Bologna, potrebbe essere convocato ein. Burocrazia Calciopermettendo. E’ successo tutto di lunedì. Dopo la disdi Verona e anche dopo la sconfitta dei Blues in casa contro il City. Non c’è più tempo da perdere per nessuna delle parti.