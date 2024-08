LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la terza frazione Sarà ancora volata?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.07 Subito scatti e contro scatti in testa al gruppo, vediamo quanta battaglia ciprima di veder partire la fuga di giornata. 13.05 PARTITA LADELLAA ESPANA! Buon divertimento e buon ciclismo a tutti. 13.03 Occhio anche a Bryan Coquard (Cofidis) e Corbin Strong (Israel-Premier Tech), tra i più veloci in caso di arrivo in. 13.01 Il bronzo olimpico a cronometro di Parigi si potrebbe giocare anchela vittoria: il suo principale avversariosempre lui, Kaden Groves, l’australiano della Alpecin-Deceuninck. 12.59 La maglia rossa è passata da Brandon McNulty a Wout Van Aert. Il belga del Team Visma Lease a Bike, con la seconda posizione di Ourém, ha scalzato dalla vetta della generale lo statunitense grazie ai 6? di abbuono conquistati. 12.