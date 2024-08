F1 Sebastian Vettel in Audi | una possibilità più che una suggestione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il sacro fuoco. L’avevamo lasciato in quel GP d’Abu Dhabi di F1 del 2022, tra abbracci e riconoscimenti vari di colleghi e appassionati. Il quattro volte iridato era giunto all’ultimo giro di valzer perché riteneva che il tutto si fosse dato in pista in quell’esperienza in Aston Martin. Tuttavia, qualcosa potrebbe essere cambiato., infatti, potrebbe essere tra gli indiziati a diventare pilota dell’nel prossimo futuro. Come è noto, la scuderia di Quattro Anelli entrerà nel Circus in via ufficiale dal 2026, l’anno della nuova rivoluzione tecnica, acquisendo l’attuale Sauber e dando seguito al proprio progetto nella massima categoria dell’automobilismo. Allo stato attuale delle cose, la squadra di Ingolstadt ha ufficializzato l’ingaggio solo di un pilota, ovvero il tedesco Nico Hulkenberg, mentre sul secondo ancora non ci sono indicazioni.