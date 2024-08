Esplosione in una casa vacanze | Irene muore a 23 anni poco dopo il padre Giuseppe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) La tragedia di Porto Cesareo ha mietuto un’altra vittima.Agostinacchio, la giovane di 23gravemente ferita nell’dovuta a una fuga di gas, è morta questa mattina all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era ricoverata in condizioni disperate. La città di Gravina in Puglia, già sconvolta dalla morte deldiAgostinacchio, è ora colpita da un dolore ancora più profondo. L’, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 agosto in un appartamento al piano terra di una villa su via dei Bacini a Porto Cesareo, ha cambiato per sempre il destino di una famiglia in vacanza., suoe il fidanzato della giovane si trovavano in quell’abitazione, quando una fuga di gas da una bombola ha innescato una violenta fiammata.