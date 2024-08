De Siervo ad Serie A | Aumento partite responsabilità di Uefa e Fifa non dei campionati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Inazionali non hanno aumentato il numero di incontri ufficiali, lae l’devono assumersi lein tal senso”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della LegaA, Luigi De, in un’intervista a RadioA con Rds, intervenendo su un tema molto dibattuto, quello del numero eccessivo dinell’arco della stagione. “È una situazione complessa e tesa – ha aggiunto –. Ci sono in atto atteggiamenti formali e giurisdizionali per capire se la mancata condivisione del calendario può essere regolare. Così è tutto troppo compresso”. Altro argomento molto importante e che torna d’attualità ogni anno in questo periodo della stagione, è quello della sincronia trae calciomercato: “Non è utopia iniziare dopo il calciomercato – assicura De–.