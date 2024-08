Atletica quando torna in gara Marcell Jacobs? Dubbi da sciogliere sul Golden Gala

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si avvicina il grande ritorno indi, dopo essersi distinto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Messia dell’tricolore si era reso protagonista di un buon quinto posto sui 100 metri con il tempo di 9.85 (miglior riscontro cronometrico personale degli ultimi tre anni) e successivamente aveva corso un’eccellente frazione in staffetta concludendo in quarta posizione insieme ai compagni della 4×100 Melluzzo, Patta, Tortu. Dopo l’avventura ai Giochi il velocista lombardo èto a Rieti per allenarsi, ma in terra laziale non c’è il suo coach Rana Reider, rientrato a Jacksonville. L’azzurro si sta preparando per il finale di stagione, maritornerà in?L’appuntamento è per domenica 25 agosto a Chorzow (Polonia), dove andrà in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante.