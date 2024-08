Aggressioni verbali e percosse ai familiari | arrestato 45enne di Ranzanico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Casazza. Un nuovo arresto per maltrattamenti in famiglia, questa volta in Val Cavallina: nella mattinata di sabato 18 agosto, i carabinieri della Stazione di Casazza hanno fermato in un albergo di Trescore undi nazionalità italiana, residente a. L’uomo, dipendente dal consumo di sostanze alcoliche da vent’anni, aveva assunto atteggiamenti violenti nei confronti dei suoi, cone scatti di rabbia sfociati in danneggiamenti alla casa, ma anchefisiche, originate dal rifiuto del padre 78enne e del fratello 50enne di offrigli denaro con una frequenza pari a due/tre volte a settimana. Al culmine dell’ennesimo episodio, risalente allo scorso giugno, le vittime hanno deciso di formalizzare la denuncia ai carabinieri.