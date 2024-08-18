Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 09:30 (Di domenica 18 agosto 2024) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. RICORDIAMO CHE ANCHE PER LA GIORNATA ODIERNA, PER I MEZZI PESANTI, È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22:00. CI SPOSTIAMO SUL LITORALE, ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 08:30 - I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 08. INFINE, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 07:30 - IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. INOLTRE, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI. VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 13. Servizio fornito da Astral. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA DOVE UN INCIDENTE IN INTERNA PROVOCA LUNHE CODE TRA APPIA E LAURENTINA. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. SI VIAGGIA SU DUE CORSIE PER INCENDIO CHIUSA LA RAMPA IN DIREZIONE ANAGNINA. romadailynews
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