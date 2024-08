Un gioco per bambini potrebbe renderti ricco | se conservi queste carte possiedi un piccolo tesoro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 agosto 2024) Daci abbiamo giocato tutti, ma solo chi oggi le ha conservate si trova in mano una fortuna: se haisei. Quando si è piccoli basta poco per rendere un oggetto qualsiasi pregno di significato, farlo diventare per qualche istante la cosa di maggior valore al mondo. Durante l’infanzia i costrutti del mondo adulto sono fortunatamente lontani e ihanno libero spazio per sognare e plasmare una realtà fantastica che si sovrappone a quella reale. Da bambino ci giocavi e oggiro cambiarti la vita:dache valgono una fortuna – cityrumors.itAd aiutare i piccoli sognatori in questo processo ci sono i giocattoli, i cartoni animati, i giochi da tavolo e videogiochi che diventano spesso spunti di partenza dai quali creare veri e propri universi narrativi che sono di esclusiva fruizione del loro creatore.