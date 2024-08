Umbrella Academy | Perché Jennifer era nel calamaro?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 18 agosto 2024) La quarta stagione diha alzato il livello di bizzarria della serie. I fan erano particolarmente confusi sue il, introdotti nel terzo episodio della stagione finale. Il caos immotivato non è una novità per la serie di quattro stagioni di Netflix. Questa è la stessa serie che ha avuto almeno un numero di ballo completo in ogni stagione, ha visto qualcuno iniziare un culto negli anni ’60 in cui i suoi insegnamenti erano testi di canzoni del futuro e ha coinvolto qualcuno che era follemente innamorato della metà superiore di un manichino. Ciononostante, le stranezze introdotte da Thevengono tipicamente razionalizzate o spiegate a livello narrativo, rendendo chiaro il motivo per cui ogni scena è stata inserita.