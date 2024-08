Ucraina-Russia tregua possibile prima di attacco a Kursk | colloqui saltati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

pronte a discutere unadell'di Kiev a. Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin erano pronti a inviare questo mese delegazioni a Doha, in Qatar, per negoziare un accordo per unanei raid contro infrastrutture dell'energia. L'di Kiev in, con l'incursione nella regione di, ha fatto saltare ilavvio delle trattative in cui il Qatar avrebbe dovuto svolgere un ruolo di mediatore, con incontri separati con le due delegazioni. E' il quadro che delinea il Washington Post in una fase cruciale della guerra, iniziata da oltre 900 giorni. Le forze armate ucraine sono avanzate per decine di chilometri nel territorio russo, acquisendo il controllo di almeno 800 km quadrati.