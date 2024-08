Terremoto ai Campi Flegrei | 100 scosse in 18 ore Frana un costone a Pozzoli | i massi bloccano la provinciale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Napoli, 18 agosto 2024 – Più di 100in 18 ore: è in corso forte sciame sismico ai. C’è grande paura tra i napoletani, in tanti hanno passato la notte fuori casa per il timore di essere sorpresi di notte dalche da ieri non lascia tregua. Al momento non sono stati segnalati danni alle persone o alle abitazioni delle zone più a rischio, anche se poche ore fa a Pozzuoli si è verificato un cedimento sospetto di unsullaCuma-Licola: la strada è stata invasa daie la circolazione dei mezzi è stata sospesa. “I terremoti si possono prevedere”: la straordinaria scoperta dell’Università di Parma Lo sciame sismico La scossa forte, con magnitudo più 2.8, si è registrata stanotte alle 2.29, ma è stata preceduta da un'altra di 2.1 alle 2.16.