Sport in tv oggi domenica 18 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 18 agosto 2024) Loprosegue con i grandie ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in, lunedì 12: inil tennis con il combined di Cincinnati, il ciclismo con la Vuelta a Espana, il ciclismo femminile con il Tour de France, il calcio con la Serie A, i motori con la MotoGP ed il Motocross. Italia protagonista nella prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev. Il match si giocherà sul Center Court e sarà il terzo a partire dalle ore 17.00 italiane, ma inizierà comunque non prima delle ore 21.00 italiane. Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio l’undicesima tappa stagionale: per il GP d’Austria, al Red Bull Ring di Spielberg, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.