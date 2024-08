Sofia Raffaeli | Maccarani? Mi spiace per le ragazze che hanno sofferto veramente Non a caso dico veramente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024)a Parigi ha vinto il bronzo nell’individuale all around di ginnastica ritmica, la prima medaglia nella storia italiana di questa disciplina. La Stampa l’ha intervista e la sua prima risposta spiazza subito: «Sa che cosa è il piacere ora? Dormire e ancora dormire».: «È un bene non essere sempre in forma» Che cosa ha la ritmica di speciale? «O ti innamori della ritmica oppure non la fai. E io mi sono subito innamorata». Non dica che si sente uguale alle sue coetanee? «No, da loro mi divide il tempo libero. Che loroe io no. O comunque molto meno di loro». Parliamone: giornata tipo? «Otto ore di palestra e due di studio serale. Dopo il liceo scientifico mi sono iscritta a psicologia. A distanza». Perché psicologia? «Credo nell’importanza della mente, non solo nello sport».