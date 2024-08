Quando un rigore va fatto ripetere | cosa dice il regolamento sulle invasioni in area nella stagione 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Un calcio didi istinto, tecnica e un pizzico di fortuna. Ma anche molto di più: a volte il destino dagli undici metri non dipende solo dal tiratore e dal portiere, ma anche da chi sta intorno a loro. Ildell’IFAB infatti prevede delle regole precisediverse casistiche per la regolarità di un calcio di. Si parte intanto dall’invasione (encroachment) effettuata prima che la palla sia in gioco. Un compagno di squadra del tiratore viene sanzionato per invasione solo se: l’invasione ha avuto un impatto evidente sul portiere; o se il giocatore che invade gioca la palla o contende la palla ad un avversario e poi segna, tenta di segnare o crea un’opportunità di segnare un goal.