Pescatore disperso in mare ricerche in corso nel Fermano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Fermo, 18 agosto 2024 – È uscito in, con la sua piccola imbarcazione, oggi pomeriggio intorno alle 16,30 dall'approdo di Porto San Giorgio (Fermo). E da quel momento, di un uomo di circa 80 anni, sangiorgese dedito alla pesca sportiva, non si hanno più notizie. Intorno alle 21 i familiari, non vedendolo rientrare, hanno lanciato l'sos. Una segnalazione che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi, dapprima con l'ufficio circondariale marittimo sangiorgese e, a catena, con la Guardia costiera di San Benedetto del Tronto e, da ultimo, con la direzione marittima di Ancona che ha assunto il coordinamento delle. I militari della Capitaneria di porto stanno cercando l'imbarcazione, un piccolo natante a motore della lunghezza di un paio di metri, usato solitamente dall'anziano per andare a pesca.