Paura per un principio di incendio alla basilica di San Piero a Grado a Pisa

(Di domenica 18 agosto 2024)per undidi San. Un fulmine ha colpito intorno alle 9 del 18 agosto, infatti, la copertura della vasilica scaricando la sua forza su un parafulmine presente sulla sua sommità. Tuttavia una trave in legno è stata interessata da. L’intervento dei vigili del fuoco nelladi San(foto vigili del fuoco)Il personale dei vigili del fuoco ha subito estinto le fiamme scongiurando ulteriori danni alle strutture portanti in legno del tetto. Con l’ausilio dell’autoscala proveniente dsede centrale sono state effettuate verifiche dall’alto e non si sono evidenziate criticità. A tutela della privata e pubblica incolumità è stato interdetto l’accesso al luogo di culto fino a più approfondite verifiche sulla staticità della trave interessata dall’