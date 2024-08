MotoGP GP Austria 2024 | Bagnaia domina incontrastato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 agosto 2024) Il Motomondiale di questa stagione ha un nuovo/vecchio leader dopo il GPandato in scena in questa domenica dedicata alla: dopo aver agganciato Jorge Martin in vetta alla classifica, Francescodi Ducati fa il vuoto nella corsa del Red Bull Ring e si prende la testa delle operazioni iridate. Lo spagnolo di Pramac Racing nulla ha potuto contro la furia rossa del numero uno che gli ha rifilato due secondi di distacco. Terzo posto per Enea Bastianini, quarto Marc Marquez di Gresini Racing per un trionfo targato Borgo Panigale., GP: l’ordine di arrivo con Jorge Martin secondo e superato in classifica (Credit foto – pagina Facebook Pramac Racing)F. Ducati Lenovo Team Martin J. Prima Pramac Racing +1.911 Bastianini E. Lenovo Team +6.692 Marquez M. Gresini Racing+13.894 Binder B.