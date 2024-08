Maltempo a Ischia | bomba d’acqua colpisce Casamicciola Terme

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Un temporale estivo ha messo a dura prova il già fragile territorio dell’isola d’, causando numerosi disagi, soprattutto nella zona di. I residenti, preoccupati per le conseguenze del, hanno inoltrato diverse richieste di intervento ai vigili del fuoco. Le difficoltà si sono manifestate tanto nelle aree più elevate quanto in quelle più basse del comune. Particolarmente critica la situazione in via Cretajo, dove i sistemi di drenaggio non sono riusciti a contenere l’enorme quantitàpiovuta in poche ore. L’acqua ha creato una sorta di cascata lungo la strada, che collega l’abitato di San Pasquale alla zona di Monte Cretajo e si estende fino al vicino comune di Barano.