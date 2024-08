Le promesse mantenute e mancate da The Union l' ultimo action Netflix a tutto gas e super star

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 18 agosto 2024) Se cercate un modo per sopravvivere a queste giornate infernali e avete bisogno di mettere in pausa il cervello, suè appena uscito un film original (The) che potrebbe essere la vostra salvezza. Non dovrete nemmeno uscire di casa: basta accendere un device tra tv, smartphone o computer, attivare l’aria condizionata, e godervi questomovie con inseguimenti a rotta di collo, sparatorie, lotte corpo a corpo e un pizzico di umorismo. Perfetto per chi cerca un paio d’ore di puro intrattenimento senza pensieri. Se poi siete fan di Halle Berry e Mark Wahlberg, allora vi sentirete davvero a casa. Però, però, però siamo di fronte a un successo garantito o c'è qualche nota stonata? Un Mark Wahlberg diverso La trama segue Mike, un simpatico operaio del New Jersey di mezza età che vive ancora con la madre.