L' azione di Tajani per allargare i moderati | Forza Italia punta a prendersi il Centro

(Di domenica 18 agosto 2024) Prima delle elezioni europee erano due i concetti che ripeteva spesso. Punto uno: «Noi vogliamo occupare lo spazio tra Meloni e Schlein». Punto due: «Puntiamo ad arrivare al 20%». I due aspetti, nel ragionamento di Antonio, non vanno separati. Tanto che l'obiettivo del leader azzurro è consequenziale: «Lo spazio alè di». È in questa logica, e sulle ceneri dell'ex Terzo Polo di Renzi e Calenda, che bisogna leggere cosa sta accadendo in questi giorni. A partire dal fronte aperto sulla cittadinanza, tema tornato alla ribalta dopo i successi olimpici a cui hanno contribuito diversi atleti con almeno un genitore di origine straniera.ha colto subito l'opportunità: «Noi siamo favorevoli allo ius scholae». Che è cosa ben diversa dallo ius soli, ovvero la cittadinanza acquisibile automaticamente alla nascita caldeggiata dalla sinistra.