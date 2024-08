La verità di Palladino Noi in costruzione Ma servono rinforzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Chiede tempo Raffaelee non potrebbe essere diversamente. Il pareggio di Parma lascia la Fiorentina nel limbo dell’incompiuta, ma la squadra viola è un cantiere ancora completamente aperto. "Con nuovi principi di gioco e giocatori diversi - spiega il neo tecnico gigliato - serve tempo e pazienza. Abbiamo fatto cose molto positive ma ci sono aspetti da correggere, sia nelle scelte che dal punto di vista tecnico. Non sono preoccupato, abbiamo solo bisogno di tempo. Ho apprezzato lo spirito di squadra, sono state create tante occasioni per segnare. Devo dire poi che il terreno di gioco non era adeguato per la Serie A, il che ha influito negativamente sullo spettacolo con troppi errori tecnici". Valutazioni che poi scivolano sui singoli, a cominciare da Amrabat. "Gli voglio davvero bene, è un ragazzo straordinario e si è creato un ottimo rapporto tra noi.