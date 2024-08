La prima di Zaccagni capitano | la Lazio cerca un leader Spalletti anche in vista del raduno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) È stata una delle poche note liete di un Europeo insufficiente per l’Italia. Mattiaha fatto un bagno d’autostima con lo splendido gol contro la Croazia e adesso spera di indossare i panni del trascinatore di unache ha perso Ciro Immobile e Luis Alberto. Il casting per il ruolo daè durato poco: si parlava di Cataldi e Marusic, ma alla fine la società e il tecnico Marco Baroni hanno deciso di premiare l’ex Verona, che debutterà con la fascia al braccio domenica sera contro il Venezia. Uno stimolo in più per l’ex Verona, che ha rinnovato fino al 2029 nel vivo di una stagione sotto le aspettative: sette gol e due assist. Pochi per le sue potenzialità, lontani dai numeri del secondo anno di Sarri che videchiudere a quota 10 gol e 10 assist. L’attaccante vuole tornare decisivo in zona gol manell’ultimo passaggio.