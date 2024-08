Grosso Far valere la nostra qualità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO Pronti? Via Comincia dove non ha mai cominciato nella sua storia, il Sassuolo che si affaccia alla stagione che le aspettative estive vogliono sia quella del riscatto. Stadio ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro, capienza di 14mila e fischia spettatori che gremiranno questa sera l’impianto calabrese per ‘spingere’ i giallorossi oltre loro stessi e soprattutto oltre quel Sassuolo che, dice il tecnico Fabioalla vigilia, "ha lavorato per essere pronto. È la prima tappa di un campionato che sappiamo già sarà difficilissimo, e da questo punto di vista l’avversario andrà affrontato con la giusta attenzione, ma – aggiunge l’allenatore neroverde – anche con la consapevolezza che abbiamoda faranche contro una squadra di valore come quella che avremo di fronte".