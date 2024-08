Ex zuccherificio-discarica Bici rubate e materassi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024)smontate, probabilmente di provenienza furtiva, tracce di bivacco e toilette a cielo aperto. E’ lo scenario che si presenta all’interno dell’area dell’ex, il noto edificio incompiuto, coperto da alte sterpaglie, che solo apparentemente non è frequentato. Il luogo è stato a lungo abitato da un gruppo di nomadi, che aveva occupato uno stabile prefabbricato al suo interno, adibito in precedenza a ufficio del cantiere. L’insediamento è stato da qualche tempo sgomberato dalle forze dell’ordine, che hanno poi smontato il prefabbricato per evitare nuove occupazioni, disponendo la rimozione di un quantitativo impressionante di rifiuti accumulati. Tuttavia, la zona defilata e al riparo da occhi indiscreti pare essere ancora una meta ambita per traffici poco chiari.