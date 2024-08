Di corsa a Isola Santa le foto e la classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Careggine (Lucca), 18 agosto 2024 – Nel suggestivo scenario di, pittoresco borgo nel comune di Careggine, ha preso il via la 23ª edizione dellain salita che, dopo 14 chilometri di sfida, ha portato i partecipanti fino a Careggine. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con nuvole basse e pioggia incessante, l’evento ha attirato circa 200 atleti, testimoniando la passione indomita degli amanti della, una gemma incastonata tra le montagne della Garfagnana, è nota per le sue case in pietra con tetti in ardesia e una chiesetta che si affaccia su un lago artificiale di recente costruzione. LAQuesto borgo, spesso paragonato a un luogo da fiaba per la sua bellezza suggestiva, ha offerto un palcoscenico ideale per una gara che è ormai diventata un appuntamento imperdibile per gli appassionati di podismo.