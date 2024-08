Delon e Belmondo eterni rivali nella vita e nello schermo

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 18 agosto 2024) (Adnkronos) – Da una parte Jean-Paul, nato nel 1933, con una faccia da pugile e un fascino irresistibile, dall’altra Alain, classe 1935, una faccia da angelo con la bellezza del diavolo. I due mostri sacri del cinema francese hanno talvolta avuto difficoltà a trovare il “fragile equilibrio” tra i loro due ego, tanto da essereideali l’uno dell’altro,come sul grande. Negli anni ’60 iniziò unatà più o meno amichevole, un bel duello (non sempre a distanza) tra due grandi mattatori. Ma letà che per decenni hanno fatto la gioia dei rotocalchi e delle cronache rosa in tempi più recenti avevano lasciato spazio ad un reciproco rispetto. I due giganti della cinematografia francese hanno recitato insieme in cinque film, tra cui “Borsalino” nel 1970. Nonostante presunte dispute, l’amicizia tra i due non è mai venuta meno.