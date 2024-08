De Gasperi e Togliatti vite parallele e contrarie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 agosto 2024) Distanti per convinzioni e ideologia - uno democristiano, l’altro comunista - intrecciarono l’azione, quando la Repubblica era appena nata. Entrambi, però, grandi politici. Così simili da trovarsi ricacciati - quasi per legge fisica - su fronti opposti. Infanzia tribolata, «primi della classe» a scuola, rigorosi nel separare il pubblico dal privato, convinti della forza della mediazione e persuasi che il dovere andava onorato con energica risolutezza. Alcide Deche, al timone della Democrazia cristiana e del Consiglio dei ministri, portò l’Italia fuori dalla tempesta della guerra mondiale, ebbe da duellare senza tregua con Palmiroche, a capo del Partito comunista, gli dava addosso dall’opposizione con lo zelo caparbio del combattente. Demorì in Valsugana il 19 agosto 1954.