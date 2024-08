Conte e De Laurentiis volano gli stracci già in viaggio di nozze Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024)e Degligià indi). Lo scrive Maurizio Crosetti sunel pezzo di commento alla conferenza stampa di ieri del tecnico del Napoli. Scrive Crosetti: Attenzione, la strana coppia fa volaree stoviglie già indi. Lo sposino Antoniosi è accorto che il suo consorte, Aurelio De, ha messo in vendita dieci giocatori, non riesce a cedere Osimhen e in sostanza non gli ha arredato il nido d’amore. Ma sarà poi amore? «Speravo meglio, Mi aspettavo di trovare sorprese positive, ma ho avuto difficoltà a trovarne. Se non siamo a zero, poco ci manca ». Lui che non è l’accomodante Ancelotti, lui che a Napoli non ha vinto uno scudetto come Spalletti, per citare due predecessori andati via in malo modo, è già pieno di dubbi.