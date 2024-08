Catania-Crotone oggi in tv | data orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv edi, match valevole per i sedicesimi di finale didi. Gli etnei, campioni in carica dopo il successo dell’anno scorso in finale col Padova, vogliono ripetere l’impresa, ma già dal loro esordio nel torneo trovano una formazione ostica. I calabresi infatti nel primo turno hanno superato il Messina, e quest’anno proveranno ad alzare l’asticella e a tornare a competere per la promozione., come seguire il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 18 agosto alle ore 21.00 e non avrà una copertura televisiva in, ma sarà possibile guardare i gol e le migliori azioni della sfida con gli highlights di Sky Sport al termine del match. Sportface.it, inoltre, seguirà l’evento ine fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.