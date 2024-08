Arnaud De Lie vince il Giro di Danimarca per un secondo! Zanoncello brilla nell’ultima tappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024)De Lie ha vinto ildiper un solo. Questo è infatti il vantaggio che il ciclista belga ha avuto al termine delle cinque tappe nei confronti del padrone di casa Magnus Cort (Uno-X Mobility), che è giunto terzo sul traguardo di Gladsaxe strappando quattro secondi di abbuono non sufficienti però per sopravanzare l’alfiere della Lotto Dstny in graduatoria. Si tratta del 24mo sigillo tra i professionisti per il 22enne, che nel corso di questa stagione aveva già festeggiato, tra le altre cose, ai Campionati Nazionali.frazione si è imposto in volata il danese Tobias Lund Andresen (Team dsm-firmenich PostNL) davanti a Enrico(VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), da annotare la quinta piazza di Giacomo Nizzolo (Q36.5 Pro Cycling Team).