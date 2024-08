William e Harry | l’ex dipendente parla della loro relazione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 17 agosto 2024) Un ex membro dello staffFamiglia Reale ha rivelato alcuni aspetti di come è stata la vita a porte chiuse dei principida bambini. Oggi è noto che il rapporto tra i due figli di re Carlo eprincipessa Diana è deteriorato. Ma la fonte ha voluto raccontare di come era realmente ilrapporto in passato. Da quando ha fatto un passo indietro come membroFamiglia Reale in attività, il principeè stato determinato a raccontare la sua storia con le sue parole. Dopo una vita sotto i riflettori che deriva dall’essere partemonarchia, non si è trattenuto nel divulgare la sua prospettiva su come sia la vita a casa Windsor a porte chiuse. Con le sue parole ha rotto con la tradizione di lunga data dei membriFamiglia Reale, che mantengono il silenzio sullavita privata e sulledinamiche.