Vendemmia il nodo della manodopera

(Di sabato 17 agosto 2024) Domanda banale ma che molti cittadini si fanno: il clima bizzarro che alterna fredo e nubifragi agli anticiclòoni africani di turno come influisce sulla? Ci chiediamo quindi che vino berremo in Emilia Romagna l'anno prossimo. Migliore o peggiore di quellopassata produzione. Parlando con i produttori dei colli bolognesi sento molta incertezza e preoccupazione, altermata a fiducia per la raccolta di fatto già iniziata. Bologna col suo Pignoletto, la Romagna con Sangiovese, Modena e Reggio con il Lambrusco speriamo non deludano la tavola. Ludovico Ferrarini Risponde Beppe Boni Non dobbiamo preoccuparci per i calici prossimi venturi. Il vino sarà di buona qualità, anche (ma dipende dalla zona) se farà registrare una minore quantità.