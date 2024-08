Torna la Festa dell’Unità Musica cucina e risate Tra gli ospiti i Gem Boy

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Dal 30 agosto all’11 settembre, puntuale come ogni anno, laprovincialeal Pala De André di Ravenna. Il cuore della manizione sarà il programma politico non ancora reso noto, anche se tra i protagonisti figureranno di certo la segretaria nazionale Elly Schlein e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, neo candidato Pd alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, in piena campagna elettorale. Si preannuncia ricco il cartellone degli eventi e degli spettacoli, a base per lo più die comicità, con tutte le sere anche tombola, pesca e spazio bimbi, fino al ‘tradizionale’ tombolone di mercoledì 11 settembre. A inaugurare il palco centrale nella serata di venerdì 30 agosto sarà Roxy Bar, la tribute band di uno dei più amati cantautori italiani: Vasco Rossi.