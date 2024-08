Terremoto Ferrari Leclerc e Sainz avvisati | la notizia gela i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 17 agosto 2024) Arriva l’avviso per Charlese Carlos, idellarestanoti: c’è un aspetto da scongiurare presto Lasi è messa in testa di tornare al più presto alla vittoria del Mondiale piloti ed è per questo che ha ingaggiato Lewis Hamilton. E’ stato definito come il trasferimento del secolo e il pilota britannico vuole vincere con il Cavallino Rosso. Sostituirà Carlose quindi farà coppia con Charles. Tuttavia, la qualità del pilota non è mai stato il problema principale della. C’è un problema per la(ANSA) Ilveggente.itGià, perché nel corso degli anni si sono avvicendati dei veri e propri maestri della corsa: da Fernando Alonso a Sebastian Vettel, con il ritorno di Kimi Raikkonen. Gente che sa come si vince, certo, ma che ha sempre dovuto fare i conti con una monoposto che non era la candidata numero uno alla vittoria.