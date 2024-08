Silvia una manovra sbagliata Il dolore di chi l’ha conosciuta | Persona buona e sensibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Sono i giorni dela Dovadola per la morte diDe Martin, 58 anni (originaria di Genova ma da anni era residente nel territorio), ritrovata mercoledì mattina nella sua auto finita in un dirupo di via dei Greppi e deceduta – in base ai primi riscontri – forse da una decina di giorni; con tutta probabilità – secondo una ricostruzione degli inquirenti –, a 200 metri da casa sua, ha sbagliato strada e, dopo essersi accorta dell’errore, ha fatto retromarcia, finendo per una quindicina di metri nel dirupo. "È ipotesi che molti fanno in paese", racconta il sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari. Lo ribadisce anche l’amico e artista Foscolo Lombardi; ed è quello che sostiene pure Morena Barzanti, la vicina di casa che ha ritrovato la donna vittima di un incidente d’auto mercoledì mattina, mentre verso le 8 portava a spasso il cane.