Scontro moto-auto giovane in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Un incidente è avvenuto ieri intorno alle 13,30 in via Napoli. Si sono scontrate all’incrocio con via Pausola una vettura e una. Ad avere la peggio è stato il conducente della, un 24enne ascolano che è stato immediatamente soccorso, prima da alcuni passanti che hanno assistito allo, e poi dai sanitari del 118 che sono stati chiamati ad intervenire e sono giunti in via Napoli in pochi minuti. Laha impattato contro una Toyota e il conducente è finito rovinosamente a terra. Il 24enne è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso del Mazzoni.